Calciomercato Hellas Verona | l’erede di Zaccagni arriva dalla Serie B?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Stessa, vecchia, storia. Il buon campionato dell’sotto la guida di Ivan Juric ha messo in vetrina un’altra “nidiata” di gioielli sui quali hanno messo gli occhi tanti club italiani ed esteri. L’esempio più fulgido del grande lavoro che Tony D’Amico ed il tecnico croato stanno svolgendo in questo campionato è rappresentato da Mattia, centrocampista che per il secondo anno consecutivo sta incantando tutta laA. Sul calciatore italiano sono piombate diverse squadre della massima: Inter, Milan, Lazio e Roma si sono interessate fortemente, ma sembra che il romagnolo sia molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Gli scaligeri, quindi, devono trovare un sostituto adatto: piace Patrick Ciurria di proprietà del Pordenone.di ...