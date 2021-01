Bomba contro tabacchi ad Aversa, indagano i carabinieri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Una Bomba carta è esplosa nella tarda serata di ieri contro una rivendita di tabacchi ad Aversa (Ce). L’ordigno ha danneggiato insegna e saracinesca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Aversa che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio. Il titolare ha dichiarato di non aver subito minacce o richieste estorsive, ma le indagini mirano comunque ad accertare l’eventuale matrice camorristico dell’attentato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Unacarta è esplosa nella tarda serata di ieriuna rivendita diad(Ce). L’ordigno ha danneggiato insegna e saracinesca. Sul posto sono intervenuti idella Compagnia diche hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio. Il titolare ha dichiarato di non aver subito minacce o richieste estorsive, ma le indagini mirano comunque ad accertare l’eventuale matrice camorristico dell’attentato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

oliviero84 : @LM_1292 A me non piace principalmente caratterialmente e in un gruppo in cui si è creata una certa armonia ho paur… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba contro Bomba contro tabacchi, acquisite le immagini della videosorveglianza | FOTO CasertaNews L’allarme dei sindacati: «Lavoro, bomba pronta a esplodere con la primavera»

PESARO - Oltre 5000 contratti bruciati in un anno, lavoro grigio e correttivi. I sindacati riflettono sui numeri del centro per l’impiego di Pesaro. Alla fine del 2020 i disoccupati ...

Vaccini Covid, lo scienziato che chiede i “dati grezzi” ma criticava i test da mesi. Ecco le sue domande su Pfizer e Moderna

Chiariamolo subito: Peter Doshi non è un NoVax. Professore di ricerca sui servizi sanitari farmaceutici dell’Università del Maryland è semplicemente uno scettico. Ma lo è stato fin dall’inizio dei tes ...

PESARO - Oltre 5000 contratti bruciati in un anno, lavoro grigio e correttivi. I sindacati riflettono sui numeri del centro per l’impiego di Pesaro. Alla fine del 2020 i disoccupati ...Chiariamolo subito: Peter Doshi non è un NoVax. Professore di ricerca sui servizi sanitari farmaceutici dell’Università del Maryland è semplicemente uno scettico. Ma lo è stato fin dall’inizio dei tes ...