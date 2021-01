Andare al voto si può (al netto della pandemia) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Votare o non votare? La domanda circola ormai con insistenza dalle parti di Roma dopo lo strappo di Italia Viva. E prima ancora di capire come finirà la lunga agonia del governo giallorosso, qualcuno inizia a domandarsi se sia il caso o meno di far votare gli italiani. Non cosa, né quando, né come. Ma InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 14 gennaio 2021) Votare o non votare? La domanda circola ormai con insistenza dalle parti di Roma dopo lo strappo di Italia Viva. E prima ancora di capire come finirà la lunga agonia del governo giallorosso, qualcuno inizia a domandarsi se sia il caso o meno di far votare gli italiani. Non cosa, né quando, né come. Ma InsideOver.

borghi_claudio : Ora parla GENNARO MIGLIORE per IV alla Camera in risposta a Speranza #crisidigoverno Ah se la massa casalina di tro… - AMorelliMilano : Renzi vuole mandare a casa Conte ma GUAI ad andare al voto. 'Abbiamo fatto il governo con i 5Stelle per fermare Sa… - ItaliaViva : Andare in parlamento non è né una minaccia né una provocazione: è la democrazia! Non è da irresponsabili andare in… - Omantini : Rimpasto ..vorrebbe dire dichiarare di essere complici di un egocentrico senza fine..che comunque farà sempre la gu… - marcomiscio : @GioFasanella Perdonami Giovanni, da #sinistra dicono di aver salvato il Paese, di aver fatto delle cose mirabolant… -

Ultime Notizie dalla rete : Andare voto Crisi di Governo, il sondaggio: sette italiani su dieci non vogliono andare a votare Fanpage.it 8 NAZIONI EUROPEE VOTERANNO!

giovedì 14 gennaio 2021 Si comincia il 24 gennaio, con le elezioni del presidente della Repubblica del Portogallo. In Kosovo si va verso elezioni pol ...

I "proletari" di Trump e la sinistra senza popolo

La sinistra in Italia ha smesso di rappresentare i ceti disagiati, che in maggioranza hanno scelto populisti e sovranisti ...

giovedì 14 gennaio 2021 Si comincia il 24 gennaio, con le elezioni del presidente della Repubblica del Portogallo. In Kosovo si va verso elezioni pol ...La sinistra in Italia ha smesso di rappresentare i ceti disagiati, che in maggioranza hanno scelto populisti e sovranisti ...