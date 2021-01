World League: il Settebello trionfa e vola alla Superfinal (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La pallanuoto sta lentamente provando a dimenticare un 2020 che ha paralizzato questo come altri sport di gruppo. Domenica 10 Gennaio 2021 si è disputata la finalina di World League per il Terzo posto tra la Spagna e L’Italia per il terzo posto. Il Settebello ha vinto agilmente con carattere e lucidità. Al primo e secondo posto si sono piazzate la Grecia e il Montenegro che hanno battuto proprio gli Italiani. World League: cosa è successo nella partita Italia-Spagna? Il Settebello rialza la testa in World League e dopo la sconfitta in semifinale col Montenegro, supera la Spagna nella finalina per il terzo posto. Tripletta di Echenique il grande ex, che con una magia da fuori a due minuti dal termine confeziona una nuova vittoria ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La pnuoto sta lentamente provando a dimenticare un 2020 che ha paralizzato questo come altri sport di gruppo. Domenica 10 Gennaio 2021 si è disputata la finalina diper il Terzo posto tra la Spagna e L’Italia per il terzo posto. Ilha vinto agilmente con carattere e lucidità. Al primo e secondo posto si sono piazzate la Grecia e il Montenegro che hanno battuto proprio gli Italiani.: cosa è successo nella partita Italia-Spagna? Ilrialza la testa ine dopo la sconfitta in semifinale col Montenegro, supera la Spagna nella finalina per il terzo posto. Tripletta di Echenique il grande ex, che con una magia da fuori a due minuti dal termine confeziona una nuova vittoria ...

GiorgioPasta : @Stefano54655309 @raffaelecaru @LuigiBevilacq17 Hai ragione ho sbagliato ?? Pallone d'oro, scarpa d'oro, Fifa Best W… - tgk_world : I gemelli 'SKY Castle' #KimDongHee e #JoByeongGyu sono stati elogiati non solo per le loro straordinarie capacità d… - InterCLAzionale : RT @Coninews: Settebello alle Superfinal di World League. ????? Con la vittoria ai danni della Spagna nella finale per il terzo posto, l'It… - sportface2016 : Il ct dell'Italia della #pallanuoto Sandro #Campagna è già proiettato alle Super Finals di Tbilisi - Michele_Lamarte : RT @Coninews: Settebello alle Superfinal di World League. ????? Con la vittoria ai danni della Spagna nella finale per il terzo posto, l'It… -

Ultime Notizie dalla rete : World League World League: il Settebello trionfa e vola alla Superfinal - Periodico Daily - Notizie World League: il Settebello trionfa e vola alla Superfinal

La World League si è conclusa con la vittoria della Grecia, medaglia di bronzo il Settebello. Volete sapere tutto? scopriamolo.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition - La recensione

Se non hai visto il film (che è uno dei migliori adattamenti cinematografici di un videogioco) o non hai mai giocato al titolo prima d'ora, ti diamo una breve sinossi: Scott Pilgrim è innamorato di Ra ...

La World League si è conclusa con la vittoria della Grecia, medaglia di bronzo il Settebello. Volete sapere tutto? scopriamolo.Se non hai visto il film (che è uno dei migliori adattamenti cinematografici di un videogioco) o non hai mai giocato al titolo prima d'ora, ti diamo una breve sinossi: Scott Pilgrim è innamorato di Ra ...