Uomini e Donne in onda oggi su Canale5: Gemma distrutta, Maurizio ha l'amante (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 13 gennaio 2021 su Canale5, Gemma sarà delusa da Maurizio sospettato di tradirla con un'amante. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella Puntata di, in13 gennaio 2021 susarà delusa dasospettato di tradirla con un'

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - anicestellat0 : se pensate che sia ok minacciare di violenza fisica le donne in nome della transfobia ma mai gli uomini (e guess wh… - somuthaber : Perché la tradizione impone che le donne offrano anni bisestili agli uomini? Tradizionalmente, le donne -