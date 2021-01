Ufficiale: Schiavi rinnova col Novara fino al 2023 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con il seguente comunicato sul proprio sito, il Novara ha annunciato il prolungamento del contratto per Nicolas Adrian Schiavi fino al giugno del 2023: “La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale, fino a giugno 2023, con Nicolás Adrian Schiavi. Approdato in azzurro per giocare con la formazione Primavera, Nicolás si mette subito in mostra per le sue doti tecniche, tanto da meritarsi la promozione in Prima Squadra. Con il nostro Club vincerà un Campionato ed una Supercoppa di Serie C nella stagione 2014/15, dando il proprio contributo. La scelta di proseguire il percorso insieme, condivisa da entrambe le parti, certifica il legame tra la Società ed il centrocampista ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con il seguente comunicato sul proprio sito, ilha annunciato il prolungamento del contratto per Nicolas Adrianal giugno del: “La SocietàCalcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale,a giugno, con Nicolás Adrian. Approdato in azzurro per giocare con la formazione Primavera, Nicolás si mette subito in mostra per le sue doti tecniche, tanto da meritarsi la promozione in Prima Squadra. Con il nostro Club vincerà un Campionato ed una Supercoppa di Serie C nella stagione 2014/15, dando il proprio contributo. La scelta di proseguire il percorso insieme, condivisa da entrambe le parti, certifica il legame tra la Società ed il centrocampista ...

NewsTuttoC : UFFICIALE - Novara, Nicolas Schiavi rinnova fino al 2023 - DonAldrigo : @CarloCalenda Via col vento è politicamente scorretto solo nei deliri odierni. Per chi non lo sapesse esiste pure u… - FIDC_UFFICIALE : @MASSolid1 Scusa se ti sono sembrato un fanatico, ma la stanchezza gioca brutti scherzi. Beh, diciamo che non possi… - MASSolid1 : @FIDC_UFFICIALE Più che la sconfitta è stato un bene la sua battaglia. Gli schiavi da quel momento in poi sono stat… - MASSolid1 : @FIDC_UFFICIALE A me lo sei sembrato da quello che hai scritto. Spartaco era uno schiavo, aveva il diritto di ribel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Schiavi Ufficiale: Schiavi rinnova col Novara fino al 2023 alfredopedulla.com UFFICIALE - Novara, Nicolas Schiavi rinnova fino al 2023

La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale, fino a giugno ...

Schiava per 40 anni in casa di una famiglia brasiliana: la salva la denuncia del vicino

In stato di schiavitù per 40 anni senza ricevere soldi o ferie per il suo lavoro: Madalena, che è stata costretta a diventare domestica ...

La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale, fino a giugno ...In stato di schiavitù per 40 anni senza ricevere soldi o ferie per il suo lavoro: Madalena, che è stata costretta a diventare domestica ...