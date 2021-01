Tumori del sangue, a La Maddalena di Palermo al via la prima terapia in Sicilia con Car-T (Di mercoledì 13 gennaio 2021) – Somministrata per la prima volta in Sicilia una terapia innovativa per combattere i Tumori del sangue. Il Dipartimento oncologico “La Maddalena” di Palermo è il primo ospedale dell’Isola dove è stata praticata l’immunoterapia con Car-T, una delle strategie più promettenti nella ricerca contro il cancro. La somministrazione è avvenuta su un paziente di 54 Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) – Somministrata per lavolta inunainnovativa per combattere idel. Il Dipartimento oncologico “La” diè il primo ospedale dell’Isola dove è stata praticata l’immunocon Car-T, una delle strategie più promettenti nella ricerca contro il cancro. La somministrazione è avvenuta su un paziente di 54

Il tumore del testicolo è il più diffuso nella fascia d'età tra i 15 e i 40 anni, mentre è molto raro che si manifesti dopo i…

Tumori del sangue, a "La Maddalena" al via la prima terapia in Sicilia con Car-T

Tumori del sangue, a "La Maddalena" la prima terapia in Sicilia con CAR-T

Triplicava lo stipendio con i soldi dei ticket versati dalle donne malate di tumore alla mammella. In meno di cinque mesi un cassiere dello sportello accettazioni di Palazzo Baleani - un centro ...

