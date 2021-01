Tangenti, si dimette l’assessore arrestato a Procida: l’annuncio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (NA) – Antonio Carannante, l’assessore al Comune di Procida arrestato ieri dai Carabinieri per tentata estorsione aggravata continuata si è dimesso dalla carica. Ad annunciarlo è stato il sindaco Ambrosino. “Carannante si è preso 24 ore di tempo per riordinare le idee, dopo di che ha maturato la decisione di lasciare che ha comunicato con una nota inviata al primo cittadino ed alla giunta”, ha scritto il sindaco. Il 53enne assessore è accusato di aver chiesto una tangente di 20.000 ad un imprenditore per non denunciarlo per presunti abusi edilizi, somma che la vittima della tentata estorsione avrebbe dovuto consegnare ad una cliente dello studio legale di Carannante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(NA) – Antonio Carannante,al Comune diieri dai Carabinieri per tentata estorsione aggravata continuata si è dimesso dalla carica. Ad annunciarlo è stato il sindaco Ambrosino. “Carannante si è preso 24 ore di tempo per riordinare le idee, dopo di che ha maturato la decisione di lasciare che ha comunicato con una nota inviata al primo cittadino ed alla giunta”, ha scritto il sindaco. Il 53enne assessore è accusato di aver chiesto una tangente di 20.000 ad un imprenditore per non denunciarlo per presunti abusi edilizi, somma che la vittima della tentata estorsione avrebbe dovuto consegnare ad una cliente dello studio legale di Carannante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fisco24_info : Estonia: si dimette premier Ratas, indagini per corruzione: Suo partito centrista accusato per tangenti immobiliari - fisco24_info : Crisi di governo in Estonia, si dimette il premier Ratas: Il segretario del partito del premier coinvolto in un’inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti dimette Crisi di governo in Estonia, si dimette il premier Ratas Il Sole 24 ORE Crisi di governo in Estonia, si dimette il premier Ratas

Il segretario del partito del premier coinvolto in un’inchiesta su tangenti versate per concedere un prestito governativo a un’iniziativa edilizia a Tallin. Indagato anche l’uomo d’affari Hillar Teder ...

Estonia: si dimette premier Ratas, indagini per corruzione

TALLINN, 13 GEN - Il primo ministro dell'Estonia, Juri Ratas, ha annunciato che si dimette, per effetto dell'inchiesta su corruzione che ha investito del Partito centrista di cui è presidente. "Staman ...

Il segretario del partito del premier coinvolto in un’inchiesta su tangenti versate per concedere un prestito governativo a un’iniziativa edilizia a Tallin. Indagato anche l’uomo d’affari Hillar Teder ...TALLINN, 13 GEN - Il primo ministro dell'Estonia, Juri Ratas, ha annunciato che si dimette, per effetto dell'inchiesta su corruzione che ha investito del Partito centrista di cui è presidente. "Staman ...