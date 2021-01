Su Rai1 ‘Mina Settembre’, la storia di una donna moderna tra empatia e fierezza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “empatia, fierezza, movimento: Mina è una donna moderna che non dà mai una seconda possibilità. E’ indurita dalla vita. E’ stata parte di me per un anno, fra l’inizio delle riprese e la sospensione per il Covid”. Così Serena Rossi, protagonista di ‘Mina Settembre’, nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie Tv in onda su Rai1 dal 17 gennaio alle ore 21.25, liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni ‘Un giorno di Settembre a Natale’ e ‘Un telegramma da Settembre’, editi da Sellerio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “, movimento: Mina è unache non dà mai una seconda possibilità. E’ indurita dalla vita. E’ stata parte di me per un anno, fra l’inizio delle riprese e la sospensione per il Covid”. Così Serena Rossi, protagonista di, nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie Tv in onda sudal 17 gennaio alle ore 21.25, liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni ‘Un giorno di Settembre a Natale’ e ‘Un telegramma da, editi da Sellerio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

