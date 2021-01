Strootman torna in Italia, dalla Roma al Genoa: “La squadra è forte” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da Roma a Genova, Kevin Strootman ritrova l’Italia dopo anni di distanza. Il centrocampista olandese, ricordato e amato dai tifosi giallorossi, è sbarcato ieri sera nel nostro paese per iniziare l’avventura con il Genoa. Un colpo a sorpresa affondato dal presidente Preziosi per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. “Il Genoa ha fatto di tutto per prendermi. E io sono molto contento di essere qui: voglio aggiungere qualcosa a questa squadra già forte. Ma voglio dimostrarlo sul campo”, le prime parole di Strootman dopo il ritorno in Italia. Il centrocampista olandese ha poi spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’offerta rossoblù: “Ero in una situazione non buona per me, non ho giocato molto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Daa Genova, Kevinritrova l’dopo anni di distanza. Il centrocampista olandese, ricordato e amato dai tifosi giallorossi, è sbarcato ieri sera nel nostro paese per iniziare l’avventura con il. Un colpo a sorpresa affondato dal presidente Preziosi per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. “Ilha fatto di tutto per prendermi. E io sono molto contento di essere qui: voglio aggiungere qualcosa a questagià. Ma voglio dimostrarlo sul campo”, le prime parole didopo il ritorno in. Il centrocampista olandese ha poi spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’offerta rossoblù: “Ero in una situazione non buona per me, non ho giocato molto ...

italiaserait : Strootman torna in Italia, dalla Roma al Genoa: “La squadra è forte” - infoitsport : Strootman torna in Italia: 'Felice dell'opportunità. Ora penso solo ad aiutare il Genoa' - infoitsport : Kevin Strootman torna in Serie A. Il Genoa si regala un colpo di spessore in prestito fino a giugno - tuttoatalanta : Kevin Strootman torna in Serie A. Il Genoa si regala un colpo di spessore in prestito fino a giugno… - IlFlaco : Strootman torna in Italia. L'anno che vinsi il mio primo fantacalcio lo presi a 1 credito perché era rotto e non lo… -