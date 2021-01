Stati Uniti, inflazione dicembre in linea con attese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – In linea con le attese la crescita dell‘inflazione negli Stati Uniti a dicembre. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,4% su base mensile, in linea con il consensus, rispetto al +0,2% di novembre. Su base annua, la crescita dell’inflazione è stata dell’1,4%, superiore al +1,2% del mese precedente ed al +1,3% atteso dal mercato. Il “core” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha confermato un aumento dello 0,1% su base mensile, in linea con il consensus, rispetto al +0,2% precedente. Il dato tendenziale conferma un aumento dell’1,6%, in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Incon lela crescita dell‘negli. Secondo il Bureau of Labourstics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,4% su base mensile, incon il consensus, rispetto al +0,2% di novembre. Su base annua, la crescita dell’è stata dell’1,4%, superiore al +1,2% del mese precedente ed al +1,3% atteso dal mercato. Il “core” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha confermato un aumento dello 0,1% su base mensile, incon il consensus, rispetto al +0,2% precedente. Il dato tendenziale conferma un aumento dell’1,6%, in ...

