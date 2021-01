Orlando Bloom compie 44 anni: gli auguri meravigliosi di Katy Perry (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Orlando Bloom compie 44 anni e al compagna Katy Perry, neo mamma della loro bambina Daisy Dove nata ad agosto 2020, gli dedica un post bellissimo su Instagram, ringraziandolo per il suo amore, per avergli regalato una figlia meravigliosa e per essere sempre ritornato da lei. L’amore tra la cantante, reduce da un primo matrimonio con il presentatore Russell Brand, durato dal 2010 al 2012 , e l’attore hollywoodiano, in precedenza sposato con la top model Miranda Kerr e padre di un bambino, Flynn Christopher Blanchard, è nato nel 2016. Dopo un momento di crisi e una pausa, nel 2018, la coppia si è ritrovata e fidanzata ufficialmente nel 2019. Nel 2020 la nascita della loro bambina, Dove. Oggi Katy e Orlando sono una delle coppie più belle e invidiate ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021)44e al compagna, neo mamma della loro bambina Daisy Dove nata ad agosto 2020, gli dedica un post bellissimo su Instagram, ringraziandolo per il suo amore, per avergli regalato una figlia meravigliosa e per essere sempre ritornato da lei. L’amore tra la cantante, reduce da un primo matrimonio con il presentatore Russell Brand, durato dal 2010 al 2012 , e l’attore hollywoodiano, in precedenza sposato con la top model Miranda Kerr e padre di un bambino, Flynn Christopher Blanchard, è nato nel 2016. Dopo un momento di crisi e una pausa, nel 2018, la coppia si è ritrovata e fidanzata ufficialmente nel 2019. Nel 2020 la nascita della loro bambina, Dove. Oggisono una delle coppie più belle e invidiate ...

