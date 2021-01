Mazzeo: Giovani Democratici in campo per Vincenzo Napoli Sindaco (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ieri, in via telematica, il circolo dei Giovani Democratici di Salerno, guidato dal Segretario Marco Mazzeo, ha tenuto una riunione in vista delle prossime elezioni amministrative. “Tutti i Giovani Democratici saranno in campo per sostenere Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno – afferma Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno – I Giovani Democratici rivendicano con forza le tante iniziative messe in campo dal Comune di Salerno. L’Amministrazione comunale è seriamente impegnata a favorire la valorizzazione di diverse zone della nostra Città per creare le condizioni e per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ieri, in via telematica, il circolo deidi Salerno, guidato dal Segretario Marco, ha tenuto una riunione in vista delle prossime elezioni amministrative. “Tutti isaranno inper sosteneredi Salerno – afferma Marco, Segretario deidi Salerno – Irivendicano con forza le tante iniziative messe indal Comune di Salerno. L’Amministrazione comunale è seriamente impegnata a favorire la valorizzazione di diverse zone della nostra Città per creare le condizioni e per ...

