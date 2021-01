Madalina Ghenea e la svolta trash con Zaniolo | era il manager di lei a rispondere al calciatore | “Ti posso baciare tutto il giorno?”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il gossip intorno alla presunta storia trae Nicolòè davvero complicatissimo. Prima lui ha confermato la relazione in un’intervista, poi lei ha smentito mettendo in mezzo anche i suoi avvocati e alla fine è intervenuta anche la madre del, con dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. “Io e mio marito non siamo d’accordo con la frequentazione che lui sta avendo con questa signora. Signora, o donna, che tra l’altro è poco più giovane di me. Ce ne distacchiamo delio suo padre. Stiamo cercando di farlo ragionare in questo periodo”. Nonostante le dichiarazioni di Francesca Costa laha continuato a negare. Alcuni follower della modella però le hanno fatto notare che una sua storia cozzerebbe con le smentite. Su ...