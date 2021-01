Lazio, è fatta per Kamenovic: è atteso per le visite mediche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Lazio ha chiuso per Dimitrije Kamenovic . L'esterno sinistro del Cukaricki, che ha lo stesso agente di Marusic e Milinkovic , ha impressionato il direttore sportivo Igli Tare, che ha deciso di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laha chiuso per Dimitrije. L'esterno sinistro del Cukaricki, che ha lo stesso agente di Marusic e Milinkovic , ha impressionato il direttore sportivo Igli Tare, che ha deciso di ...

infoitsport : Lazio, colpo in entrata: fatta per Kamenovic dal Cukaricki. Arriverà la prossima stagione - infoitsport : Lazio, fatta per il rinforzo in difesa! | Attesa per le visite mediche - infoitsport : Lazio, quasi fatta per Kamenovic: i dettagli del colpo - michiamanoMimma : Sicuramente #LazioRoma sarà un #derby differente vista l’assenza del pubblico. Una sfida storica senza precedenti,… - okcalciomercato : Lazio, fatta per Kamenovic del Cukaricki: arriverà a giugno -