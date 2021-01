La Scuola in Tv: tutti in classe con Rai Scuola. Le lezioni del 14 gennaio 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In un momento storico in cui lo studio, la conoscenza, il sapere e la cultura sono stati messi un po’ da parte a causa del Covid-19, ecco che si può tornare ad imparare e ad approfondire argomenti che magari ci hanno sempre incuriosito. La didattica a distanza (o DAD) sta suscitando molte polemiche. E allora ecco che la Scuola è approdata in tv sul Canale Rai 146 del digitale terrestre, con orari e materie che possono essere alla portata di tutti: dai più grandi ai più piccini. Attenzione: con questo contenuto non vogliamo scrivere che La Scuola in Tv che va in onda su Rai Scuola può e deve sostituire quello che è il reale metodo di insegnamento. Semplicemente, queste lezioni possono essere prese come approfondimento per riempire le giornate che ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In un momento storico in cui lo studio, la conoscenza, il sapere e la cultura sono stati messi un po’ da parte a causa del Covid-19, ecco che si può tornare ad imparare e ad approfondire argomenti che magari ci hanno sempre incuriosito. La didattica a distanza (o DAD) sta suscitando molte polemiche. E allora ecco che laè approdata in tv sul Canale Rai 146 del digitale terrestre, con orari e materie che possono essere alla portata di: dai più grandi ai più piccini. Attenzione: con questo contenuto non vogliamo scrivere che Lain Tv che va in onda su Raipuò e deve sostituire quello che è il reale metodo di insegnamento. Semplicemente, questepossono essere prese come approfondimento per riempire le giornate che ...

DaniloToninelli : Ma Salvini, che non perde occasione per fare polemiche sulla scuola, lo sa che c'era un accordo tra governo e regio… - AmiciUfficiale : Nella scuola di #Amici20 le lezioni non si sono fermate e i nostri ragazzi hanno continuato a dare il massimo! Vi a… - tuttopuntotv : La Scuola in Tv: tutti in classe con Rai Scuola. Le lezioni del 14 gennaio 2021. #LaScuolaInTv #RaiScuola… - elisarecupero : RT @sku4x2_hub: Voglio andare a scuola per far vedere a tutti quanti cazzo mi vesto bene - lawlewlown : RT @gianlucac1: 'Scuola sicura', 'proteggiamo le RSA', 'proteggiamo quelli a rischio' Tutti slogan vuoti se l'incidenza e' alta xche si se… -