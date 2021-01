La ricetta segreta delle crêpes dello chef Cannavacciuolo. Ecco cosa aggiunge per renderle strepitose (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Conosciute ed amate in tutto il mondo, le crêpes sono uno squisito piatto francese che può essere dolce o salato. Le crepes di Antonino Cannavacciuolo: la ricetta La ricetta che vi proponiamo oggi è quella offerta dallo chef Antonino Cannavacciuolo; lo chef stellato ha condiviso i passaggi per realizzare una cialda morbida e tenera, pronta per sciogliersi in bocca. Ingredienti 3 uova 200 g di farina 00 30 g di burro fuso 350 g di latte Preparazione Prendete le uova e mettetele in una ciotola capiente; aggiungete piano piano il latte e, infine, unite la farina setacciata. Mescolate bene con una frusta o con uno sbattitore elettrico, fino ad ottenere un composto liscio, omogeno, fluido e senza grumi. Coprite la ciotola con la ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Conosciute ed amate in tutto il mondo, lesono uno squisito piatto francese che può essere dolce o salato. Le crepes di Antonino: laLache vi proponiamo oggi è quella offerta dalloAntonino; lostellato ha condiviso i passaggi per realizzare una cialda morbida e tenera, pronta per sciogliersi in bocca. Ingredienti 3 uova 200 g di farina 00 30 g di burro fuso 350 g di latte Preparazione Prendete le uova e mettetele in una ciotola capiente;te piano piano il latte e, infine, unite la farina setacciata. Mescolate bene con una frusta o con uno sbattitore elettrico, fino ad ottenere un composto liscio, omogeno, fluido e senza grumi. Coprite la ciotola con la ...

