Inter, Eriksen regista: perché è piaciuto e perché no… (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in casa Inter il mirino era puntato sulla posizione di Eriksen da regista: senza infamia e senza lode la prestazione del danese L’uomo che fa discutere il popolo nerazzurro è sempre lui: Christian Eriksen. La trasferta di Coppa Italia a Firenze ha proposto per la prima volta il centrocampista danese nelle vesti di regista arretrato. Una prova sufficiente, ma non certo scintillante, sulla quale poter lavorare e “costruire” nei prossimi mesi. Che l’ex trequartista del Tottenham potesse o meno ereditare i compiti tattici di Brozovic è stato argomento molto dibattuto nei mesi scorsi. Una soluzione che Conte a lungo aveva negato e boicottato, salvo rispolverarla nel momento in cui più nessuno si immaginava potesse accadere. La naturale eleganza e pulizia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in casail mirino era puntato sulla posizione dida: senza infamia e senza lode la prestazione del danese L’uomo che fa discutere il popolo nerazzurro è sempre lui: Christian. La trasferta di Coppa Italia a Firenze ha proposto per la prima volta il centrocampista danese nelle vesti diarretrato. Una prova sufficiente, ma non certo scintillante, sulla quale poter lavorare e “costruire” nei prossimi mesi. Che l’ex trequartista del Tottenham potesse o meno ereditare i compiti tattici di Brozovic è stato argomento molto dibattuto nei mesi scorsi. Una soluzione che Conte a lungo aveva negato e boicottato, salvo rispolverarla nel momento in cui più nessuno si immaginava potesse accadere. La naturale eleganza e pulizia ...

