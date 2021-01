Inter, Conte: «Hakimi aveva la febbre. La Juve misurerà le nostre ambizioni» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Antonio Conte commenta la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: l’Inter affronterà il Milan. Ecco le sue dichiarazioni Antonio Conte commenta la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: l’Inter affronterà il Milan dopo aver battuto la Fiorentina. Le sue parole a Inter TV. QUALIFICAZIONE – «Sicuramente è una qualificazione meritata, che magari poteva anche arrivare prima, al 90?. Comunque abbiamo anche avuto occasioni importanti per legittimare il successo. Però va bene così: i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato comunque 120? con un buon ritmo, una buona intensità e organizzazione. Da questo punto di vista sono soddisfatto, così come sono Contento per quei calciatori che, come Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia, non giocavano da tanto. Hanno risposto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Antoniocommenta la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: l’affronterà il Milan. Ecco le sue dichiarazioni Antoniocommenta la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: l’affronterà il Milan dopo aver battuto la Fiorentina. Le sue parole aTV. QUALIFICAZIONE – «Sicuramente è una qualificazione meritata, che magari poteva anche arrivare prima, al 90?. Comunque abbiamo anche avuto occasioni importanti per legittimare il successo. Però va bene così: i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato comunque 120? con un buon ritmo, una buona intensità e organizzazione. Da questo punto di vista sono soddisfatto, così come sononto per quei calciatori che, come Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia, non giocavano da tanto. Hanno risposto ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #FiorentinaInter! #CoppaItalia ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | DICHIARAZIONI Le parole di Antonio Conte in vista di #FiorentinaInter ?? #CoppaItalia - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Questi ragazzi hanno a cuore l'Inter' ??? Le parole di Antonio #Conte al termine di… - Vatenerazzurro1 : Conte: 'Ho sempre detto, che Eriksen è un valore aggiunto.' Ma cosa avevate capito? #FiorentinaInter #Inter - lineanerazzurra : Conte: 'Sono soddisfatto, sono contento per i calciatori come Kolarov, Ranocchia, hanno risposto bene: ho un gruppo… -