GdS – Fase di stallo tra Inter e Benevento per Pinamonti: due i nodi da sciogliere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Benevento sempre Interessato a Pinamonti Potrebbe non essere un mercato senza movimento quello dell’Inter. A lasciare il club nerazzurro potrebbe essere Andrea Pinamonti che piace sia al Benevento sia la Crotone. “Il Benevento è in surplace, aspetta il momento giusto per regalare ad Inzaghi una punta. Il primo della lista resta Pinamonti dell’Inter, per il quale pesa il nodo ingaggio (2 milioni netti a stagione) e la volontà dell’Inter di lasciarlo partire senza un’alternativa”, riporta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilsempreessato aPotrebbe non essere un mercato senza movimento quello dell’. A lasciare il club nerazzurro potrebbe essere Andreache piace sia alsia la Crotone. “Ilè in surplace, aspetta il momento giusto per regalare ad Inzaghi una punta. Il primo della lista restadell’, per il quale pesa il nodo ingaggio (2 milioni netti a stagione) e la volontà dell’di lasciarlo partire senza un’alternativa”, riporta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene damagazine.

infoitsport : GdS – Inter in fase 3: mercato bloccato e salti mortali per far quadrare i conti - passione_inter : GdS - Inter in fase 3: mercato bloccato e salti mortali per far quadrare i conti - - 74_half : @Marinojump @nino_ippolito @VittorioSgarbi @ruggerorazza @Musumeci_Staff @rep_palermo @GDS_it @lasiciliait… -

Ultime Notizie dalla rete : GdS Fase Vaccino anti-Covid, priorità a chi è più a rischio: un algoritmo sceglierà i pazi Giornale di Sicilia Cosmetici da scarti macerazione uve, Sardegna guida progetto

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GEN - Nell'ambito deil programma Eni Cbc Med, di cui la Regione Sardegna è Autorità di Gestione, è stato finanziato, ...

Kalós è la prima casa editrice certificata in Sicilia

Edizioni Kalós è la prima casa editrice certificata in Sicilia. Un traguardo importante per la storica realtà palermitana guidata dal 2018 da Giovanni Lo Giudice ...

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GEN - Nell'ambito deil programma Eni Cbc Med, di cui la Regione Sardegna è Autorità di Gestione, è stato finanziato, ...Edizioni Kalós è la prima casa editrice certificata in Sicilia. Un traguardo importante per la storica realtà palermitana guidata dal 2018 da Giovanni Lo Giudice ...