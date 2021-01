Da un argentino ad un altro | il Barcellona piomba su Aguero

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Potrebbe esserci una staffetta tra argentini in casa. Secondo quanto riportato dal tabloid ingle The Sun la società blaugrana starebbe pensando a Sergio, in scadenza di contratto a giugno.32 anni, l'dei Citizens è seguito anche da Mauricio Pochettino, nuovo tecnico del Paris Saint-Germain ma potrebbe essere la soluzione ideale per i catalani per prendere il posto del connazionale Messi. Secondo quanto si apprende, il Kun, il cui contratto col Manchester City scade in estate, sarebbe il prescelto nell'eventualità che La Pulce lasci la Catalogna. Si potrebbe dunque prospettare un cambio di maglia non indifferente con i due calciatori pronti a scambiarsi le divise.