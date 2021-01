Covid, Asl Viterbo: “In 10 settimane attività 995 interventi Team Uscovid” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) VITERBO – Sono quasi mille, per la precisione 995, gli interventi effettuati dai tre Team Uscovid della Asl di Viterbo nelle prime dieci settimane di attività, dal 22 ottobre al 31 dicembre 2020. Inoltre, sul totale degli interventi, 693 sono state le visite domiciliari e, di queste, 26 hanno riguardato le Rsa, le case di riposo e le strutture religiose. Solo in queste strutture, i team dell’azienda sanitaria viterbese hanno visitato 234 pazienti. Numeri importanti, spiega una nota della Asl, per le Unità speciali Covid (Uscovid) della Asl nate per garantire un monitoraggio clinico dei pazienti con infezione da SARS-Cov-2 che si trovano a domicilio, e a rischio di evoluzione peggiorativa del quadro clinico, ad integrazione con il sistema di Cure primarie, all’interno del quale operano i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, e i medici di continuità assistenziale. Tre sono i team attivati da ottobre a oggi, ciascuno dotato di una autovettura indipendente e in grado di muoversi su tutto il territorio provinciale. Le squadre hanno la caratteristica della multiprofessionalità e della multidisciplinarità. Complessivamente il personale impegnato nelle Uscovid è composto da 13 medici, 11 infermieri e 6 tecnici della prevenzione. GLI OBIETTIVI Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) VITERBO – Sono quasi mille, per la precisione 995, gli interventi effettuati dai tre Team Uscovid della Asl di Viterbo nelle prime dieci settimane di attività, dal 22 ottobre al 31 dicembre 2020. Inoltre, sul totale degli interventi, 693 sono state le visite domiciliari e, di queste, 26 hanno riguardato le Rsa, le case di riposo e le strutture religiose. Solo in queste strutture, i team dell’azienda sanitaria viterbese hanno visitato 234 pazienti. Numeri importanti, spiega una nota della Asl, per le Unità speciali Covid (Uscovid) della Asl nate per garantire un monitoraggio clinico dei pazienti con infezione da SARS-Cov-2 che si trovano a domicilio, e a rischio di evoluzione peggiorativa del quadro clinico, ad integrazione con il sistema di Cure primarie, all’interno del quale operano i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, e i medici di continuità assistenziale. Tre sono i team attivati da ottobre a oggi, ciascuno dotato di una autovettura indipendente e in grado di muoversi su tutto il territorio provinciale. Le squadre hanno la caratteristica della multiprofessionalità e della multidisciplinarità. Complessivamente il personale impegnato nelle Uscovid è composto da 13 medici, 11 infermieri e 6 tecnici della prevenzione. GLI OBIETTIVI

fattoquotidiano : Avanzano le dosi di vaccino Covid, gli operatori chiamano figli e parenti: istruttoria dell’Asl di Modena. “Errore… - pisto_gol : Scongiurato il blocco da parte della ASL di Torino la Juve è partita regolarmente per Milano, dove questa sera affr… - AlfonsoParibel1 : @sscnapoli Se avete tempo poi passate anche da me che sto organizzando una partitella coi colleghi. Nessun caso do… - antennasud_13 : Covid | Asl Bari, a febbraio il maxi concorso - MistycoVincent : Che malpensanti che siamo stati E pensare che loro lo facevano per devolvere tutto alla ricerca contro il covid...… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asl #Coronavirus: 62 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest – il punto anche sulle vaccinazioni anti-Covid Azienda Usl Toscana nord ovest Covid, Pieve di Teco: vaccini alla casa di riposo Borrelli scortati dai Carabinieri. “Fondamentale per fermare la pandemia” / Foto e video

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

''Territori sicuri'' al via nella Toscana meridionale

Test antigenici rapidi per le categorie più a rischio: Asl li fornirà a polizie locali e provinciali, Estar a tutte le altre. Li eseguiranno i medici competenti “Territori sicuri”, ovvero test antigen ...

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Test antigenici rapidi per le categorie più a rischio: Asl li fornirà a polizie locali e provinciali, Estar a tutte le altre. Li eseguiranno i medici competenti “Territori sicuri”, ovvero test antigen ...