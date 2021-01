“Campi di concentramento per asintomatici in Sardegna”: l’ennesimo delirio complottista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’infodemia non è uno scherzo, e dubitiamo che gli autori di Sa Defenza, noto blog localizzato in Sardegna dal taglio scandalistico e complottista, ne siano al corrente. A questo giro si parla di “Campi di concentramento per asintomatici“ che l’isola sarebbe pronta ad allestire. Siamo sicuri? Una cosa così verrebbe permessa? I nostri lettori ci segnalano questo articolo pubblicato oggi, 13 gennaio 2021. Soros, Bill Gates, Satana Di Sa Defenza ci siamo occupati a più riprese e il nostro archivio ci è testimone. Prima di partire con l’analisi facciamo notare che se leggiamo il disclaimer del blog troviamo che lo scopo è “dare informazioni a cui il mainstream non da (sic!) spazio perché non allineate con il sistema globalista”. Il problema è che per “dare informazioni” bisogna anche premiare i lettori ... Leggi su bufale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’infodemia non è uno scherzo, e dubitiamo che gli autori di Sa Defenza, noto blog localizzato indal taglio scandalistico e, ne siano al corrente. A questo giro si parla di “diper“ che l’isola sarebbe pronta ad allestire. Siamo sicuri? Una cosa così verrebbe permessa? I nostri lettori ci segnalano questo articolo pubblicato oggi, 13 gennaio 2021. Soros, Bill Gates, Satana Di Sa Defenza ci siamo occupati a più riprese e il nostro archivio ci è testimone. Prima di partire con l’analisi facciamo notare che se leggiamo il disclaimer del blog troviamo che lo scopo è “dare informazioni a cui il mainstream non da (sic!) spazio perché non allineate con il sistema globalista”. Il problema è che per “dare informazioni” bisogna anche premiare i lettori ...

LaStampa : Interrotto un incontro su due sopravvissuti ai campi di concentramento. Si indaga su altri due episodi. - Noovyis : (“Campi di concentramento per asintomatici in Sardegna”: l’ennesimo delirio complottista) Playhitmusic -… - eXXo59 : @AntonioDonatoPa @distefanoTW @MaurizioPopuli1 Pensa, #Stalin li mandava al confino, nei campi di concentramento, c… - mirabilia99 : CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER ASINTOMATICI COVID - deidesk : @Amos8125 Stanno montando campi di concentramento e lazzaretti!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Campi concentramento Perché al Cremlino conviene un finto campo di concentramento la Repubblica Legnano, sette pietre d'inciampo per ricordare i deportati nei lager nazisti

Annunciate nelle cerimonia di commemorazione di questa mattina alla Franco Tosi, verranno posizionate in piazza Monumento nel 2022 ...

Arrestato l'uomo con la felpa 'Camp Auschwitz' al Congresso

L'uomo che indossava la felpa con la scritta 'Camp Auschwitz' durante l'assalto al Congresso Usa è stato arrestato a NewportNews, Virginia. (ANSA) ...

Annunciate nelle cerimonia di commemorazione di questa mattina alla Franco Tosi, verranno posizionate in piazza Monumento nel 2022 ...L'uomo che indossava la felpa con la scritta 'Camp Auschwitz' durante l'assalto al Congresso Usa è stato arrestato a NewportNews, Virginia. (ANSA) ...