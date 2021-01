Brogli elettorali a Reggio Calabria C’era un’intesa tra gli scrutatori Accelera l’inchiesta sulle Comunali di fine settembre Ma il sindaco dem Falcomatà prova a resistere

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si allarga sempre di piùsui presuntinelle ultime elezioni amministrative a. Dopo gli arresti del consigliere comunale Antonino Castorina, del Pd, e di un presidente di seggio, Carmelo Giustra, la Procura diretta da Giovanni Bombardieri (nella foto) ha inviato altri 29 avvisi di garanzia. IL CASO. A finire inscritti sul registro delle notizie di reato sono statie segretari di seggi in determinate sezioni. Ai 29 il sostituto procuratore Paolo Petrolo e il procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni hanno fatto notificare l’informazione di garanzia e un invito presentarsi, per interrogarli a partire da domani. Secondo gli inquirenti, gli indagati, nella loro qualità dio ...

fcolarieti : Brogli elettorali a Reggio Calabria. C’era un’intesa tra gli scrutatori. Accelera l’inchiesta sulle Comunali di fin… - infoitinterno : Brogli elettorali a Reggio Calabria: “il Consiglio comunale ormai totalmente delegittimato deve essere sciolto imme… - Strill_it : Brogli elettorali a Reggio, Minasi (Lega): “Variegati livelli di responsabilità che coinvolgono numerosi soggetti c… - Paola_zrz : RT @reggiotv: Il capo dell’opposizione già candidato a sindaco di Reggio Calabria, Antonino Minicuci, presenterà nei prossimi… https://t.co… - Strill_it : Brogli elettorali, Minicuci si rivolge al Tar. “Elezioni taroccate, reggini presi in giro” -

Il capo dell’opposizione già candidato a sindaco di Reggio Calabria, Antonino Minicuci, presenterà nei prossimi giorni assieme a un gruppo di cittadini reggini e per tramite dell’Avv. Oreste Morcavall ...“Voto è stato taroccato, reggini sono stati presi in giro” Antonino Minicuci, già candidato sindaco di Reggio Calabria e a capo dell’opposizione in Consiglio comunale, presenterà ...