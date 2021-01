Asma | sibilo e bronchiolite | le malattie dei mesi freddi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021): lerespiratorie deisono in agguato. I consigli degli esperti del Bambino Gesù Vie respiratorie dei bambini sotto attacco neiinvernali. Insieme a influenza e raffreddore, in questo periodo normalmente si registra anche l’aumento dei casi di(wheezing) e. Quest’anno, segnato dalla pandemia COVID-19,… L'articolo Corriere Nazionale.

Corriere Nazionale

