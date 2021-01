“Allo stadio vaccinati e con la distanza”: appello della Lega di Serie A per tornare a vedere le partite dal vivo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Stiamo combattendo nelle sedi istituzionali affinché gli stadi vengano riaperti al pubblico“. Con questo appello di Luigi De Siervo, amministratore deLegato della Lega Serie A, riparte la lotta per far riaprire gli stadi in Italia. Chiusi ormai da mesi, gli impianti e la possibilità, di volta in volta rinviata, che possano riaprire, stanno tenendo in ansia tifosi, club, e giocatori. De Siervo è intervenuto a Reggio Emilia a margine della presentazione della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli in programma mercoledì prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium-Città del Tricolore. Il nodo dei “mille spettatori” Il manager ha parlato di obiettivi, del futuro prossimo del calcio italiano e degli effetti Legati alla pandemia. E ha svelato di “aver già ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Stiamo combattendo nelle sedi istituzionali affinché gli stadi vengano riaperti al pubblico“. Con questodi Luigi De Siervo, amministratore detoA, riparte la lotta per far riaprire gli stadi in Italia. Chiusi ormai da mesi, gli impianti e la possibilità, di volta in volta rinviata, che possano riaprire, stanno tenendo in ansia tifosi, club, e giocatori. De Siervo è intervenuto a Reggio Emilia a marginepresentazioneSupercoppa Italiana tra Juventus e Napoli in programma mercoledì prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium-Città del Tricolore. Il nodo dei “mille spettatori” Il manager ha parlato di obiettivi, del futuro prossimo del calcio italiano e degli effettiti alla pandemia. E ha svelato di “aver già ...

