Yaya Tourè: “Quando sono arrivato in Europa ero magro e spaventato. Adesso voglio allenare” (Di martedì 12 gennaio 2021) L'ex centrocampista Yaya Tourè è pronto a tuffarsi nella nuova avventura da allenatore dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ecco le sue parole a The Coaches’ Voice: "Quando giocavo non ho mai preso in considerazione l'idea di allenare - dichiara l'ivoriano - . Volevo giocare, finire la mia carriera nel modo giusto, poi parlando con un allenatore ho capito che avrei potuto farlo anche io. Con Guardiola ci scambiavamo opinioni su questioni tecniche a fine allenamento e cercavamo di capire come poter migliorare il modo di giocare della nostra squadra. Quando sono arrivato in Europa, al Beveren, ero spaventato. Ero molto magro, quasi piccolo, e tutti gli altri mi sembravano enormi".caption id="attachment 1078801" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) L'ex centrocampistaè pronto a tuffarsi nella nuova avventura da allenatore dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ecco le sue parole a The Coaches’ Voice: "giocavo non ho mai preso in considerazione l'idea di- dichiara l'ivoriano - . Volevo giocare, finire la mia carriera nel modo giusto, poi parlando con un allenatore ho capito che avrei potuto farlo anche io. Con Guardiola ci scambiavamo opinioni su questioni tecniche a fine allenamento e cercavamo di capire come poter migliorare il modo di giocare della nostra squadra.in, al Beveren, ero. Ero molto, quasi piccolo, e tutti gli altri mi sembravano enormi".caption id="attachment 1078801" ...

ItaSportPress : Yaya Tourè: 'Quando sono arrivato in Europa ero magro e spaventato. Adesso voglio allenare' -… - sportface2016 : #YayaToure: 'Smettere di giocare è difficile, però fare l'allenatore sembra interessante' - ItaSportPress : L'ammissione di Yaya Touré: 'Difficile lasciare il calcio giocato ma... fare l'allenatore sarebbe interessante' -… - AIexDeI : RT @7Robymar: Non appena Twitter l'ha bollato come pacco perché non giocava nello Spezia, Agoume si è trasformato in Yaya Touré dei tempi d… - scenda78 : @7Robymar Il problema è che lo stesso twitter adesso lo descrive come nuovo yaya tourè. Quindi... -

Ultime Notizie dalla rete : Yaya Tourè I segreti di Yaya Touré: "Sono pronto per allenare. Solo al City ho trovato la mia posizione" TUTTO mercato WEB