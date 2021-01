Tokyo 2020, Toshiro Muto smentisce riunione sul destino dei Giochi: “Sono informazioni false” (Di martedì 12 gennaio 2021) Toshiro Muto, Ceo del Comitato Organizzatore dell’Olimpiade di Tokyo 2020 ha negato di aver fissato a un confronto su una possibile cancellazione dei Giochi in programma a luglio. Muto ha parlato di speculazioni false dei media giapponesi: “Non pensiamo affatto in questo modo, gli articoli usciti e le informazioni riportate Sono false“. Lo stesso Ceo ha poi minimizzato la portata di un sondaggio diffuso domenica che segnala un ulteriore calo del sostegno pubblico giapponese ai Giochi. Per far fronte ad un forte aumento dei casi di coronavirus, la scorsa settimana il Giappone ha dichiarato lo stato di emergenza a Tokyo e nelle regioni limitrofe, il che ha ulteriormente rafforzato lo ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021), Ceo del Comitato Organizzatore dell’Olimpiade diha negato di aver fissato a un confronto su una possibile cancellazione deiin programma a luglio.ha parlato di speculazionidei media giapponesi: “Non pensiamo affatto in questo modo, gli articoli usciti e leriportate“. Lo stesso Ceo ha poi minimizzato la portata di un sondaggio diffuso domenica che segnala un ulteriore calo del sostegno pubblico giapponese ai. Per far fronte ad un forte aumento dei casi di coronavirus, la scorsa settimana il Giappone ha dichiarato lo stato di emergenza ae nelle regioni limitrofe, il che ha ulteriormente rafforzato lo ...

