Taiwan e la trappola per incastrare Biden

(Di martedì 12 gennaio 2021) “Eliminare le restrizioni autoimposte nei rapporti tra Stati Uniti e”: è questo il titolo del comunicato diffuso dal dipartimento di Stato americano in data 9 gennaio e attribuito al segretario statunitense, Mike Pompeo. Con un’azione senza precedenti, l’amministrazione Trump ha sganciato una vera e propria bomba diplomatica che potrebbe compromettere le future relazioni tra InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan trappola

Inside Over

Mike Pompeo, il Segretario di Stato americano, ha eliminato i divieti alle relazioni tra funzionari americani e taiwanesi minando il principio dell’Unica Cina ...Dall'ultimo numero di MFL-Magazine For Living i progetti più stravaganti che hanno riletto i luoghi urbani, dalla nassa da pesca che si trasforma in tempio per la meditazione, fino alla sauna che semb ...