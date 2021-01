Sassari | spara a un cinghiale ma viene attaccata | la cacciatrice si salva così – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) È polemica in Sardegna tra le associazioni ambientaliste e la Regione guidata da Christian Solinas dopo la diffusione di un, che ha fatto il giro dei social. A Erula, in provincia di, unahato a un, ferendolo, ed è stata. La donna, come si vede nel filmato, si è difesa colpendo ripetutamente l’animale col fucile. Le associazioni stanno chiedendo al presidente della Regione Sardegna di sospendere la caccia, alla quale era stato dato il via libera il 9 di gennaio attraverso un’ordinanza, con la motivazione che fosse “di pubblica utilità”. Le doppiette, in questo modo, a partire da domenica hanno avuto l’ok per spostarsi liberamente in tutto il territorio regionale, nonostante le restrizioni anti-Covid....