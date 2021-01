Saldi invernali 2021 a Roma e Lazio: la situazione (Di martedì 12 gennaio 2021) Partono oggi i Saldi invernali 2021 a Roma e nel Lazio in un clima di incertezza, limitazioni e speranze. E’ la prima volta che il debutto arriva in una giornata infrasettimanale e non nel weekend, per evitare assembramenti e in virtù delle restrizioni anti-coronavirus. Benché la Regione sia in zona Gialla, tutto dipenderà dall’indice Rt, che farebbe rimescolare le carte di un percorso già in salita. Saldi invernali 2021 a Roma e Lazio A Roma, dove non era mai capitato un avvio di Saldi a Gennaio così inoltrato, i primi dati non sembrano essere incoraggianti. Sulla scia delle vendite promozionali eccezionali concesse dalla Regione che potrebbero aver diluito in parte l’effetto Natale, ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 gennaio 2021) Partono oggi ie nelin un clima di incertezza, limitazioni e speranze. E’ la prima volta che il debutto arriva in una giornata infrasettimanale e non nel weekend, per evitare assembramenti e in virtù delle restrizioni anti-coronavirus. Benché la Regione sia in zona Gialla, tutto dipenderà dall’indice Rt, che farebbe rimescolare le carte di un percorso già in salita., dove non era mai capitato un avvio dia Gennaio così inoltrato, i primi dati non sembrano essere incoraggianti. Sulla scia delle vendite promozionali eccezionali concesse dalla Regione che potrebbero aver diluito in parte l’effetto Natale, ...

OfficialSSLazio : Nei Lazio Style 1900 Official Store al via i saldi invernali sulla collezione 2020-2021 ?? - CospeaVillage : Al Cospea Village sono arrivati i SALDI INVERNALI! ?? Scopri il piacere dello shopping a prezzi incredibili ?? Vi asp… - italiaserait : Saldi invernali 2021 a Roma e Lazio: la situazione - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: In attesa del 30 gennaio, giorno che segnerà l'inizio dei saldi invernali, molti negozi praticano gli sconti fino al 50%… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: In attesa del 30 gennaio, giorno che segnerà l'inizio dei saldi invernali, molti negozi praticano gli sconti fino al 50%… -