Rio Ferdinand: "Diallo come CR7? Perchè no? Nessuno lo conosceva quando lo prendemmo"

Il Manchester United inizia a coccolarsi il nuovo talento del calcio europeo, acquistato pochi giorni fa dall'Atalanta. Stiamo parlando di Amad Diallo, prelevato dal Manchester United dall'Atalanta. A parlare del giovane, una ex bandiera del club, Rio Ferdinand, che addirittura ha scomodato paragoni importanti per il giocatore. Queste le sue parole: "Abbiamo appena preso un ragazzino dell'Atalanta e speriamo possa fare bene, ha tutte le potenzialità per esplodere. Se lo vedete giocare o parlate con chi l'ha comprato, potenzialmente parliamo di un calciatore di livello mondiale, io l'ho visto in qualche video e mi ha impressionato. Non voglio mettergli pressione nominando Cristiano Ronaldo, ma Nessuno conosceva Cristiano quando lo abbiamo comprato, escludendo la gente in Portogallo. Ma aveva 17 anni, se ...

