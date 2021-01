Real Madrid, Jovic in uscita: accordo con l’Eintracht Francoforte (Di martedì 12 gennaio 2021) Luka Jovic lascia il Real Madrid e torna in Bundesliga dove lo aspetta l’Eintracht Francoforte. I dettagli dell’accordo fra i due club Come riferito da Marca, Luka Jovic lascerà il Real Madrid nel corso di questa sessione di mercato. L’attaccante croato tornerà in Bundesliga all’Eintracht Francoforte. Operazione chiusa sulla base di un prestito secco sino al termine di questa stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Lukalascia ile torna in Bundesliga dove lo aspetta. I dettagli dell’fra i due club Come riferito da Marca, Lukalascerà ilnel corso di questa sessione di mercato. L’attaccante croato tornerà in Bundesliga al. Operazione chiusa sulla base di un prestito secco sino al termine di questa stagione. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Tempesta Filomena in Spagna: Bernabeu coperto dalla neve e a Madrid si "scia". FOTO Sky Sport Brahim Diaz ha convinto il Milan | Pronta una proposta al Real Madrid

Il Milan è soddisfatto delle prestazioni di Brahim Diaz e pensa a confermarlo per la prossima stagione. Maldini parlerà con il Real Madrid.

Calciomercato Eintracht, Luka Jovic vicino al ritorno

