“Problematico bloccare l’account Twitter di Trump”: ora l’Europa teme lo strapotere del web (Di martedì 12 gennaio 2021) La Francia e la Germania a favore di Donald Trump circa la censura operata da Twitter: ora l’Europa teme lo strapotere del web. “La cancelliera Angela Merkel ritiene Problematico che… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) La Francia e la Germania a favore di Donaldcirca la censura operata da: oralodel web. “La cancelliera Angela Merkel ritieneche… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

spearbinslight : @hyuntention Esattamente, e il fatto è che alla finr sono i fan stessi a creare casino di conseguenza come puoi blo… - uelapastela : Non è più divertente stare su twt ormai quando vedo un tweet problematico e vado per bloccare ho già bloccato tutti… -