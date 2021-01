Offese e vignette sconce su Fb contro Laura Boldrini: nove persone saranno processate a Latina (Di martedì 12 gennaio 2021) Non si placa la polemica a distanza tra Laura Boldrini e la Lega sulla cifra che l’ex presidente della Camera avrebbe chiesto a Matteo Salvini come risarcimento danni per una presunta campagna offensiva e persecutoria condotta contro di lei sui social. Alle puntualizzazioni della Boldrini, che aveva smentito la cifra di 150mila euro, la Lega oggi ha replicato: “Sorprende che l’onorevole Laura Boldrini abbia risposto che né lei né il suo avvocato sanno ‘da dove nasce la cifra’ di 150mila euro di risarcimento chiesti a Matteo Salvini. La somma è riportata nell’invito alla mediazione civile inviata dall’ex presidente della Camera al leader leghista e firmata da Laura Boldrini e dal suo avvocato Caterina Flick. Hanno dato un ‘valore indicativo della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Non si placa la polemica a distanza trae la Lega sulla cifra che l’ex presidente della Camera avrebbe chiesto a Matteo Salvini come risarcimento danni per una presunta campagna offensiva e persecutoria condottadi lei sui social. Alle puntualizzazioni della, che aveva smentito la cifra di 150mila euro, la Lega oggi ha replicato: “Sorprende che l’onorevoleabbia risposto che né lei né il suo avvocato sanno ‘da dove nasce la cifra’ di 150mila euro di risarcimento chiesti a Matteo Salvini. La somma è riportata nell’invito alla mediazione civile inviata dall’ex presidente della Camera al leader leghista e firmata dae dal suo avvocato Caterina Flick. Hanno dato un ‘valore indicativo della ...

A ridosso di una sua visita nel 2017 per l'intitolazione del parco cittadino a Falcone e Borsellino, sul web era stato pubblicato un ...

