Maldini | “Simakan saltato? Non è detto | ma ci vuole un accordo”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni Rai di mercato e di Mohamed Simakan prima della gara col Torino: "Trattativa tramontata? Non è detto, è un ragazzo che conosciamo bene, col quale abbiamo affrontato il discorso non solo per questo mercato ma anche in quello precedente. Affinché le cose riescano devono essere d'accordo almeno in due, al momento non c'è niente".

