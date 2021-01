Lite Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: messinscena? (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefania Orlando avrebbe detto dopo la puntata di Capodanno all’amico Tommaso di litigare per finta Dopo la festa a tema Brasile di sabato scorso, è nato un litigio tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ma Dayane Mello e Mario Ermito non ci credono e parlano della “caduta dell’impero”. Si apre così, con il litigio tra i due amici, la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 5, lunedì 11 gennaio. Il motivo? La gelosia provata da Stefania per l’avvicinamento di Tommy alla modella Dayane Mello, spesso criticata da entrambi. “Non ho scelto Dayane nell’ottica di una nemica della mia amica. Con lei ho un rapporto di leggerezza e basta” – dice l‘influencer milanese durante la puntata. Mentre Stefania ammette di avere esagerato: “Non è che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 gennaio 2021)avrebbe detto dopo la puntata di Capodanno all’amicodi litigare per finta Dopo la festa a tema Brasile di sabato scorso, è nato un litigio trama Dayane Mello e Mario Ermito non ci credono e parlano della “caduta dell’impero”. Si apre così, con il litigio tra i due amici, la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 5, lunedì 11 gennaio. Il motivo? La gelosia provata daper l’avvicinamento di Tommy alla modella Dayane Mello, spesso criticata da entrambi. “Non ho scelto Dayane nell’ottica di una nemica della mia amica. Con lei ho un rapporto di leggerezza e basta” – dice l‘influencer milanese durante la puntata. Mentreammette di avere esagerato: “Non è che ...

