L'Everton torna a vincere: 2-1 in casa del Wolverhampton (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si è preso solo un turno di pausa L'Everton di Ancelotti, quello scorso contro il West Ham (sconfitta in casa). Poi ha subito ripreso il ritmo vertiginoso di fine 2020. Ha vinto la quinta partita negli ultimi sei incontri di Premier. Ha battuto in trasferta il Wolverhampton portoghese di Nuno Espirito Santo. La squadra di Carlo Ancelotti ha vinto 2-1 e ha vinto senza il suo cannoniere Calvert-Lewin fermato da uno stiramento, senza Allan e con Richarlison – anche lui reduce da un infortunio – entrato solo a dieci minuti dal termine. Ancelotti ha plasmato una squadra che – per dirla alla Gattuso – sa annusare i momenti della partita. Capisce quando è il momento di rinculare. Di sacrificarsi. Ma sa anche giocare a calcio e sa come mettere paura agli avversari, soprattutto grazie ai piedi di James Rodriguez ma non solo.

