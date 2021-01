Lega pro, Ghirelli rieletto presidente (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco Ghirelli resta al vertice della Lega Pro. Il numero uno uscente è stato rieletto presidente per il secondo mandato, dopo essere stato nominato per la prima volta il 6 novembre del 2018, in sostituzione di Gabriele Gravina. Ghirelli ha raccolto 49 voti a favore contro le 3 preferenze per lo sfidante Andrea Borghini. Nel computo finale figurano anche 3 schede bianche e un astenuto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Francescoresta al vertice dellaPro. Il numero uno uscente è statoper il secondo mandato, dopo essere stato nominato per la prima volta il 6 novembre del 2018, in sostituzione di Gabriele Gravina.ha raccolto 49 voti a favore contro le 3 preferenze per lo sfidante Andrea Borghini. Nel computo finale figurano anche 3 schede bianche e un astenuto. SportFace.

borghi_claudio : @nientediniente1 Eh come no... nel momento decisivo Trump ha proprio fatto un tweet pro Lega e sovranismo... Ah no,… - Rik_Molinari : ?? Perché la Coppa Italia non sarà mai come la FA Cup? ???? In fondo sarebbe bello vedere le grandi della Serie A gio… - ekuonews : Calcio Lega Pro, Francesco Ghirelli rieletto presidente - ImpieriFilippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA LEGA PRO Francesco Ghirelli rieletto presidente 49 voti a favore, 4 schede bianche, 1 astenuto #SkySport #LegaPro #… - giornaleradiofm : Calcio: Lega Pro; Ghirelli rieletto presidente #Approfondimenti -