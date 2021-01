Le riprese di Diavoli 2 dovranno attendere | Alessandro Borghi è impegnato con Delta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Chi si aspettava l’inizio delledi2 già nelle prossime settimane si sbagliava e di grosso visto che proprio ieriha iniziato a lavorare al suo prossimo film,. Questo significa che ledella serie Sky che lo ha visto trionfatore al fianco di Patrick Dempsey anche negli Usa,almeno la fine di questo nuovo progetto, sperando che non ci siano complicazioni dovute alla pandemia e al rischio di un nuovo lockdown. Ad annunciare il ritorno sul set è stato lo stessoche sui social si è detto felice di riprendere il suo posto accanto all’amico Luigi Lo Cascio per la regia di Michele Vannucci. Ma quando si tornerà a parlare di ...

Ultime Notizie dalla rete : riprese Diavoli

OptiMagazine

La reazione giusta dopo il ko con la Juve, gara dominata Calhanoglu solo nella ripresa, manciata di minuti per Ibra ...CARDITO (NA). Allo stadio “V. Papa” va in scena la sfida tra Puteolana 1902 e AZ Picerno, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie D girone H. I lucani sono reduci da due vittorie ...