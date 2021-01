Le elezioni anticipate sarebbero una sciagura. Zingaretti: “Conte ha vinto sfide importanti in Europa e ha tutte le caratteristiche per continuare a guidare questa alleanza” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Ora il premier è Conte, è colui che ha vinto sfide importanti in Europa e sta guidando questa coalizione. Non sono d’accordo con partiti che scaricano sempre su qualcuno le responsabilità. Penso che abbia tutte le caratteristiche per continuare a guidare questa alleanza, come abbiamo chiesto e sollecitato, anche promuovendo un’innovazione di Contenuti, che è il patto di legislatura”. E’ quanto ha detto a Skytg24 il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a proposito delle fibrillazioni nella maggioranza. “Continuo a chiedere e a sperare – ha aggiunto il leader dem – che, sulla base del lavoro fatto insieme, non si arrivi alla crisi. Si parla di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) “Ora il premier è, è colui che haine sta guidandocoalizione. Non sono d’accordo con partiti che scaricano sempre su qualcuno le responsabilità. Penso che abbialeper, come abbiamo chiesto e sollecitato, anche promuovendo un’innovazione dinuti, che è il patto di legislatura”. E’ quanto ha detto a Skytg24 il segretario del Pd, Nicola, a proposito delle fibrillazioni nella maggioranza. “Continuo a chiedere e a sperare – ha aggiunto il leader dem – che, sulla base del lavoro fatto insieme, non si arrivi alla crisi. Si parla di ...

