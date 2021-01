Lamorgese va in Senato e parla di immigrazione. Fazzolari: «La Ue chiede all’Italia serietà» (Di martedì 12 gennaio 2021) Luciana Lamorgese ha parlato in audizione al Senato del nuovo Patto Ue sull’immigrazione e l’asilo. Ma le sue parole non hanno convinto Giuseppe Fazzolari. Il Senatore di Fratelli d’Italia ha puntato il dito contro la politica dei porti aperti voluti da Pd e M5S. «È un progetto ambizioso – ha detto Lamorgese parlando del patto Ue – un insieme di misure, non solo legislative, che secondo le intenzioni della Commissione dovrebbe instaurare un quadro europeo duraturo e sostenibile della gestione delle politiche immigratorie e dell’asilo». Lamorgese parla di immigrazione e asilo E poi ancora. «Abbiamo ottenuto con la nostra pressione che per la prima volta venissero formulate proposte che riconoscessero ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Lucianahato in audizione aldel nuovo Patto Ue sull’e l’asilo. Ma le sue parole non hanno convinto Giuseppe. Ilre di Fratelli d’Italia ha puntato il dito contro la politica dei porti aperti voluti da Pd e M5S. «È un progetto ambizioso – ha dettondo del patto Ue – un insieme di misure, non solo legislative, che secondo le intenzioni della Commissione dovrebbe instaurare un quadro europeo duraturo e sostenibile della gestione delle politiche immigratorie e dell’asilo».die asilo E poi ancora. «Abbiamo ottenuto con la nostra pressione che per la prima volta venissero formulate proposte che riconoscessero ...

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese Senato Lamorgese va in Senato e parla di immigrazione. Fazzolari: «La Ue chiede all'Italia... Il Secolo d'Italia Politiche UE immigrazione e asilo, Lamorgese: “Ecco i tre concetti chiave della nostra strategia"

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2021 Politiche UE immigrazione e asilo, Lamorgese: “Ecco i tre concetti chiave della nostra strategia" “L’Italia si assume le proprie responsabilità in quanto Paese di ...

Palazzo Chigi: «Se Renzi si sfila, per Conte impossibile nuovo governo con Iv»

Una volta dato il via libera al Recovery, che verrà trasmesso al Parlamento e alle parti sociali (va inviato entro metà febbraio a Bruxelles), Renzi potrebbe ritirare le ministre di Italia viva, Elena ...

