La tempesta di neve in Spagna (Di martedì 12 gennaio 2021) È stata la più intensa degli ultimi 50 anni e ha creato molti problemi soprattutto nella regione di Madrid Leggi su ilpost (Di martedì 12 gennaio 2021) È stata la più intensa degli ultimi 50 anni e ha creato molti problemi soprattutto nella regione di Madrid

SkyTG24 : #Madrid è stata colpita da forti nevicate. Qualcuno però ha trovato un modo originale di godersi la #neve ???? I det… - Tg3web : Drammatica la situazione nel capo di Lipa vicino Bihac in Bosnia. Un girone infernale di ghiaccio, dove infuria una… - Agenzia_Ansa : Tempesta di neve, stop voli a #Madrid. Interrotto il traffico aereo da e per l'aeroporto #ANSA - planetpaul65 : RT @ilpost: La tempesta di neve in Spagna - Anubi_Inpw : RT @ilpost: La tempesta di neve in Spagna -