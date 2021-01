La Ferrari del portiere del Genoa Federico Marchetti in mille pezzi!

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ladidistrutta da un dipende dell’autolavaggio. Non stiamo assistendo a scene comiche di un film all’italiana, ma il fatto è realmente accaduto a Genova. Dopo tanta pioggia, ildelaveva deciso di far lavare la propria auto. Non è un mezzo qualunque, ma un bolide da 670 cavalli di potenza, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: F1 levincono a Singapore: Vettel 1°, Leclerc 2°SF1000,#esserenel 2020: foto e dati Vettel-, aria di rinnovo a Maranello? SF1000, svelata la2020 Valentino Rossi in Petronas: a Jerez l’annuncio Hamilton campione del mondo dopo il Gp di Turchia