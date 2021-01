Jake lo 'Sciamano di QAnon' diventa un giocattolo (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, alias lo 'Sciamano di QAnon' diventa un pupazzetto giocattolo, di quelli che in inglese si chiamano 'action figures'. A realizzarlo un artista argentino, Ieie Milonga, che ha riprodotto il simbolo (negativo) della rivolta di mercoledì scorso a Washington, culminata nell'assalto al Congresso dei supporter di Donald Trump. "Quando ho visto le immagini in tv ho pensato: devo fare una bambola come questo tizio", ha spiegato Milonga all'agenzia dpa. L'action figure, realizzata in resina e dipinta a mano, riproduce lo Sciamano a torso nudo, col suo copricapo di pelliccia con le corna, il volto dipinto di bianco e blu e una lancia sulla quale è attaccata la bandiera Usa. Il tutto, per 600 pesos, l'equivalente di 7 dollari. Finora, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - Jacob Anthony Chansley, aliasAngeli, alias lo 'diun pupazzetto, di quelli che in inglese si chiamano 'action figures'. A realizzarlo un artista argentino, Ieie Milonga, che ha riprodotto il simbolo (negativo) della rivolta di mercoledì scorso a Washington, culminata nell'assalto al Congresso dei supporter di Donald Trump. "Quando ho visto le immagini in tv ho pensato: devo fare una bambola come questo tizio", ha spiegato Milonga all'agenzia dpa. L'action figure, realizzata in resina e dipinta a mano, riproduce loa torso nudo, col suo copricapo di pelliccia con le corna, il volto dipinto di bianco e blu e una lancia sulla quale è attaccata la bandiera Usa. Il tutto, per 600 pesos, l'equivalente di 7 dollari. Finora, ...

