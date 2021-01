INFORMATIVA COMPLETA A cura del Trump Team sull’attacco all’umanità

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 12 gennaio 2021) In un briefing sulla capitale dello stato a Washington DC il 5 gennaio, il governo degli Stati Uniti ha fornito al pubblico un’in merito al Covid-19. Un membro della squadra del presidente, ex comandante dell’aeronautica militare con ben tre stellette, il tenente generale Thomas McInerney ha rivelato che il “Covid-19 è un attacco di armi biologiche” .Ann Vandersteele era presente al briefing e ha rilasciato per la prima volta la rivelazione del generale McInerny (Video: 36 minuti) in una trasmissione il 9 gennaio. In termini militari, McInerny ha definito la plandemia un “inganno tattico” Il generale McInerny ha sottolineato che questo non è solo un colpo di stato elettorale contro il presidente, ma anche guerra informatica e guerra ibrida per attaccare le nostre ...