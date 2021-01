Ilaria | «Ho tanto tempo libero | troppo | ma non ha senso adesso | non mi importa»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 gennaio 2021) La sveglia è alle 7:30 e non alle 6, ma non mi importa. A volte faccio matematica durante latino e latino durante greco, quindi il pomeriggio non ho troppo da fare, ma non mi importa. La massima preoccupazione estetica si limita all’area dall’ombelico in su, ma non mi importa. Ho tanto tempo libero, troppo, ma non ha senso adesso, non mi importa. Detto sinceramente, inizio a chiedermi se sia normale che non mi importi.