Ibrahimovic è tornato: in campo dal primo minuto in Coppa Italia col Torino (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Milan ha totalmente recuperato Zlatan Ibrahimovic, è ufficiale. Stefano Pioli infatti ha scelto di schierare lo svedese dal primo minuto per la partita di Coppa Italia contro il Torino, valido per gli ottavi di finale. Un’occasione, per il tecnico dei rossoneri, di dare spazio anche ai meno utilizzati come Tatarusanu, Kalulu, Musacchio e Brahim Diaz. Nel Torino riposano Sirigu, Belotti e Izzo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Milan ha totalmente recuperato Zlatan, è ufficiale. Stefano Pioli infatti ha scelto di schierare lo svedese dalper la partita dicontro il, valido per gli ottavi di finale. Un’occasione, per il tecnico dei rossoneri, di dare spazio anche ai meno utilizzati come Tatarusanu, Kalulu, Musacchio e Brahim Diaz. Nelriposano Sirigu, Belotti e Izzo. L'articolo ilNapolista.

