I ristoratori si ribellano al governo | “Il 15 gennaio restiamo aperti | sfidando le restrizioni”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il popolo deidice basta. Stremato da mesi e mesi di chiusure econtinue, anche durante le festività natalizie, ha deciso alla fine di alzare la voce e ribellarsi a una situazione diventata ormai insostenibile, con ilche continua a promettere aiuti inesistenti e insiste, intanto, con il vessare imprenditori da tempo in ginocchio a causa della crisi. La data da segnare in rosso è così quella del 15: in quell’occasione, in tutta Italia, andrà in scena la protesta di chi, stremato, terrà aperto il proprio locale in barba a qualsiasi divieto,così l’esecutivo Conte. Tante le adesioni già arrivate, da Nord a Sud, accomunate dal ricorso all’hashtag #IoApro. Una disobbedienza civile nata in rete, dove Maurizio Stara, titolare del pub RedFox di Cagliari, ...