Fiorentina-Inter | Prandelli | “La Coppa Italia non deve essere un fastidio | abbiamo una strategia”

Leggi su mediagol

(Di martedì 12 gennaio 2021) Match di spessore al "Franchi" per gli ottavi di finale di. Domani (mercoledì 13 gennaio, ndr) andrà di scena, match in programma alle ore 15,00 e valevole per il suddetto turno del torneo. Il tecnico della compagine toscana, Cesare, durante la conferenza stampa pre gara, ha presentato la sfida del "Franchi", facendo il punto sulla condizione fisica della sua squadra ed analizzando anche il gol di Vlahovic che ha regalato il successo in campionato contro il Cagliari. Un occhio anche ai nerazzurri, guidati da Antonio Conte, contro la quale il mister gigliato non nasconde la determinata voglia di voler fare risultato. Le dichiarazioni dell'allenatore dei Viola."Ci teniamo molto alla partita di domani, nonun ...